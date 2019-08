Ученые показали Землю глазами инопланетян

Ученые из США продемонстрировали модель того, как Земля выглядела бы, если бы ее изучали на других планетах.

Как сообщает 18 августа "Газета.Ru" со ссылкой на журнал Science, модель показывает, что астрономы с других планет увидели бы, глядя на Землю через телескопы на расстоянии в несколько световых лет.

Here’s what Earth might look like to aliens | Science | AAAS https://t.co/mQeSgagHhS