На КАД от легковушки осталась половина. Среди пострадавших – девочка

Три человека пострадали в результате вечерней аварии на севере КАД, после развязки с проспектом Культуры.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 18 августа, около 18:45, на 29-м километре внутреннего кольца (Всеволожский район Ленинградской области) столкнулись «Рено» под управлением 40-летего мужчины и «Шевроле» с 30-летним мужчиной за рулём.

Все пострадавшие – пассажиры «Шевроле». Женщина 1943 года рождения получила тяжёлые травмы, мужчина 1965 года рождения и девочка 2011 года рождения – травмы средней степени тяжести. Ребёнок находился на заднем сидении без детского удерживающего устройства.

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На кадрах с места аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что машина смята сзади почти наполовину.

ДТП спровоцировало плотный затор. «Мы в этом аду уже 1,5 часа стоим», – жаловались автомобилисты.