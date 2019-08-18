«Предка Porsche» не смогли продать из-за случайности. Виновато Sotheby’s

Единственный сохранившийся экземпляр «прямого предка Porsche» не смогли продать на аукционе RM Sotheby’s из-за ошибки, в которой виноваты, по всей видимости, сами аукционисты.

Как сообщает 18 августа Bloomberg, хозяин Porsche Type 64 планировал выручить за нее не менее 20 миллионов долларов, начальная цена составляла 13 миллионов. Однако ведущий, открывая торги, назвал стартовую цену в 30 миллионов долларов.

Покупатели азартно включились в торги, и цифра быстро доросла до 70 миллионов. Но тут ведущий объявил, что ошибся, и начальная цена была все-таки 13 миллионов, а не 30. Таким образом, учитывая количество ставок, достигнутая сумма составляет не 70 миллионов, а только 17. И тут аудитория обиделась. Повышать ставку, то есть платить больше 17, никто не захотел. Однако эта сумма не устроила продавца, и лот был снят с продажи.

Реклама



Представители RM Sotheby’s не смогли внятно объяснить, что произошло. Коллекционеры же выражали свое недовольство в резкой форме. Произошедшее они посчитали «жульничеством» и вспомнили недавний случай с самоуничтожившейся картиной Бэнкси, отмечая, что с ними такой номер не пройдет.

Если это была шутка, то результат её оказался катастрофическим для всего аукциона. Вслед за злосчастным Porsche ниже предполагаемой цены был продан и Mclaren F1 — за 19 миллионов вместо предполагаемых 23. Общая сумма продаж по итогам всего аукциона оказалась на 25 процентов меньше запланированной.

В объявлении о продаже Porsche Type 64 на сайте Sotheby’s все еще указано, что он продается. Несмотря на то, что за предшествовавшие аукциону недели автомобиль усиленно рекламировался в разных автомобильных изданиях и даже удостоится отдельного сюжета в Top Gear, вероятно, после произошедшего продать его будет непросто.

При этом цена в 70 миллионов долларов, появившаяся в какой-то момент на экранах, с любой стороны выглядит абсолютно нереальной. Самый дорогой из проданных на сегодняшний день автомобилей, Ferrari 250 GTO, ушел с молотка «всего» за 48,4 миллиона. Сколь бы ни был уникален единственный «предок Porsche», он никак не может ценится выше «своих» 20 миллионов, считают эксперты. Более того, нет единого мнения о том, можно ли вообще этот автомобиль, построенный Фердинандом Порше в 1939 году для несостоявшихся гонок Берлин-Рим, считать «настоящим Porsche» и прототипом будущих спорткаров тогда еще не существовавшей марки.

Porsche AG и музей Porsche постарались дистанцироваться от всей истории с аукционом и даже отказались комментировать споры специалистов относительно атрибутирования автомобиля как «первого прототипа».