Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +23
$ 66.00р
73.22р
23:54 18.08.2019
Расширенный поиск

Авто
18.08.2019 21:48
Печать

«Предка Porsche» не смогли продать из-за случайности. Виновато Sotheby’s

Единственный сохранившийся экземпляр «прямого предка Porsche» не смогли продать на аукционе RM Sotheby’s из-за ошибки, в которой виноваты, по всей видимости, сами аукционисты.

«Предка Porsche» не смогли продать из-за случайности. Виновато Sotheby’s

Как сообщает 18 августа Bloomberg, хозяин Porsche Type 64 планировал выручить за нее не менее 20 миллионов долларов, начальная цена составляла 13 миллионов. Однако ведущий, открывая торги, назвал стартовую цену в 30 миллионов долларов.

Покупатели азартно включились в торги, и цифра быстро доросла до 70 миллионов. Но тут ведущий объявил, что ошибся, и начальная цена была все-таки 13 миллионов, а не 30. Таким образом, учитывая количество ставок, достигнутая сумма составляет не 70 миллионов, а только 17. И тут аудитория обиделась. Повышать ставку, то есть платить больше 17, никто не захотел. Однако эта сумма не устроила продавца, и лот был снят с продажи.

Реклама

Представители RM Sotheby’s не смогли внятно объяснить, что произошло. Коллекционеры же выражали свое недовольство в резкой форме. Произошедшее они посчитали «жульничеством» и вспомнили недавний случай с самоуничтожившейся картиной Бэнкси, отмечая, что с ними такой номер не пройдет.

Если это была шутка, то результат её оказался катастрофическим для всего аукциона. Вслед за злосчастным Porsche ниже предполагаемой цены был продан и Mclaren F1 — за 19 миллионов вместо предполагаемых 23. Общая сумма продаж по итогам всего аукциона оказалась на 25 процентов меньше запланированной.

В объявлении о продаже Porsche Type 64 на сайте Sotheby’s все еще указано, что он продается. Несмотря на то, что за предшествовавшие аукциону недели автомобиль усиленно рекламировался в разных автомобильных изданиях и даже удостоится отдельного сюжета в Top Gear, вероятно, после произошедшего продать его будет непросто.

При этом цена в 70 миллионов долларов, появившаяся в какой-то момент на экранах, с любой стороны выглядит абсолютно нереальной. Самый дорогой из проданных на сегодняшний день автомобилей, Ferrari 250 GTO, ушел с молотка «всего» за 48,4 миллиона. Сколь бы ни был уникален единственный «предок Porsche», он никак не может ценится выше «своих» 20 миллионов, считают эксперты. Более того, нет единого мнения о том, можно ли вообще этот автомобиль, построенный Фердинандом Порше в 1939 году для несостоявшихся гонок Берлин-Рим, считать «настоящим Porsche» и прототипом будущих спорткаров тогда еще не существовавшей марки.

Porsche AG и музей Porsche постарались дистанцироваться от всей истории с аукционом и даже отказались комментировать споры специалистов относительно атрибутирования автомобиля как «первого прототипа».

 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
16.08.2019 17:50

Шушары станут ниже

СК "Дальпитерстрой" приступила к строительству очередного жилого комплекса в Шушарах.
«Петербургская Недвижимость»
16.08.2019 13:49

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи новых парковочных мест в ЖК «Солнечный город»

Компания предложила будущим жителям квартала подземный паркинг в домах десятой очереди. В августе покупатели могут приобрести машино-место всего от 400 тысяч рублей и после новоселья забыть о проблемах с парковкой.
ПАО «Группа ЛСР»
16.08.2019 13:31

«Цветной город» от «Группы ЛСР»: начались продажи квартир в новом доме

В продажу выведены квартиры в доме №2 в жилом квартале №26 «Цветного города», ограниченном Муринской дорогой, Васнецовским проспектом, Чарушинской и Пахомовской улицами. Для покупателей доступно 294 квартиры площадью от 20 до 42 кв. м.
ГК "КВС"
16.08.2019 13:13

Ставки по ипотеке на квартиры от ГК «КВС» снижены: теперь от 4,5% годовых

Партнер ГК «КВС» банк «Возрождение» снизил ставки по ипотечным программам, в том числе по госпрограмме Семейной ипотеки. Кредит на квартиру можно оформить под низкие 4,5% годовых.
unsplash.com
15.08.2019 18:36

Инструкция от ПСК: как уйти на каникулы по ипотеке

Ипотечные каникулы – это опция для заёмщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. С 31 июля она доступна всем россиянам. В ГК «ПСК» рассказали, кому предоставляются послабления и какие документы понадобятся для этого.
www.shutterstock.com
15.08.2019 18:00

Ставки сделаны!

Ещё недавно для покупки квартиры большинству россиян приходилось копить средства в течение десятилетий.
предоставлено компанией ARKAN
15.08.2019 17:03

АРКАН нашел в Таджикистане автомобиль, угнанный ранее в Петербурге

Главная задача поискового маяка – быть незаметным, его не должны обнаружить. Поисковое оборудование «вступает в бой» тогда, когда преступники уверены, что их планам уже ничего не угрожает.
ГК "КВС"
15.08.2019 16:10

Клубный дом «Б57» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс бизнес-класса «Б57» в Московском районе от ГК «КВС», продажи в котором стартовали в этот понедельник, аккредитован еще одним банком. Ипотеку на квартиры в комплексе теперь можно получить в банке «Открытие» по ставке от 8,9% годовых.
Boxberry
15.08.2019 15:30

Покупка товаров онлайн становится все более востребованной

Рассказываем о смещении интересов потребителя в доставке товаров из интернет-магазинов
15.08.2019 13:40

«Петербургская Недвижимость» представляет новый клубный дом у парка Победы

Компания начала продавать квартиры в жилом комплексе «Б57», который расположен в исторической части Московского района, в паре шагов от великолепного парка Победы.
Группа ЦДС
15.08.2019 11:03

Группа ЦДС заключила договор о проектном финансировании на 12,9 млрд рублей

Группа ЦДС и Банк ДОМ.РФ заключили соглашение об открытии кредитных линий на сумму 12,9 млрд рублей на строительство 4-х корпусов жилого квартала бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка» в Санкт-Петербурге площадью 288 тыс. кв. м.
АО «Альфа-Банк»
15.08.2019 10:30

Альфа-Банк запустил интеллектуального HR-бота для сотрудников

В Альфа-Банке запущена интеллектуальная система консультирования сотрудников по HR-вопросам. Теперь сотрудники банка в течение секунды получают нужные им консультации в автоматическом режиме.