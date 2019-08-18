Объехать справа не удалось. ДТП, в котором погиб московский гаишник, попало на видео

Служебный автомобиль ГИБДД в Москве на скорости врезался в едущий перед ним грузовик. Один сотрудник полиции погиб, ещё один ранен.

Как сообщает СК РФ, ДТП произошло днём 18 августа на Севастопольском проспекте, 29, на юго-западе столицы.

Момент столкновения попал на камеру. На записи видно, как полицейский, судя по всему, собирается обойти едущий перед ним грузовик справа, но как раз в этот момент водитель грузовика тоже принимает вправо: можно предположить, что он попросту не видел быстро едущую служебную машину. Автомобиль ДПС наезжает на грузовик и переворачивается.

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Главным следственным управлением СК по Москве возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В Санкт-Петербурге машина ДПС попала в аварию вечером 17 августа на пересечении проспектов Испытателей и Коломяжского, сообщали очевидцы в «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». Судя по всему, обошлось без серьёзных травм.