Огонь поедает леса на Канарах. Эвакуированы тысячи людей

Более 2 тысяч человек эвакуированы на испанских Канарских островах из-за начавшегося 17 августа лесного пожара в горах муниципалитета Валлесеко.

Как сообщает El Pais, огонь распространяется очень быстро, за сутки он уничтожил более 500 гектаров зелёных насаждений на острове Гран-Канария. Ситуацию усугубляют почти 40-градусная жара и сильный ветер.

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В целом из-за пожаров на островах пришлось эвакуировать около 40 населенных пунктов, где проживают более 4 тысяч человек.