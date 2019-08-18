«Я плачу и плачу». На севере ЗСД повторилась пробка

Второй раз за выходные ДТП собирает пробку на севере ЗСД – вечером в воскресенье, 18 августа.

На северном двухполосном участке столкнулись две легковушки, перекрыв одну полосу. «От заезда со «Скандинавии» до пункта оплаты пробка. Средняя скорость потока 7-14 км/ч. Я плачу и плачу», – пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

17 августа, напомним, примерно там же столкнулись три автомобиля.

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В целом в Петербурге сейчас нормальные для этого времени «зелёные» 2 балла, плотно на въездах. В топ-5 крупнейших пробок, по данным «Яндекса», к 19:30 вошли:

12:28, внешняя сторона КАД, 10, 4 км, от проспекта Культуры до Выборгского шоссе.

19:16, Новоприозерское шоссе, 9 км, от АЗС до КАД.

19:28, Московское шоссе, 7,5 км, от улицы Тельмана до Колпинского шоссе.

19:28, внутренняя сторона КАД, 6, 5 км, от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса.

02:16, Московское шоссе, 5,8 км, от Колпинского шоссе до реки Попова Ижорка.

Наиболее загруженными магистралями вечером оказались: Невский проспект к площади Александра Невского (6 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (4 балла), Московское шоссе из центра (4 балла), Московское шоссе в центр (5 баллов), проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (4 балла).