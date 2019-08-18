Дымно было недолго. В Купчино сгорел заброшенный автобус

Чуть больше 20 минут понадобилось пожарным, чтобы потушить полыхающий автобус MAN вечером 18 августа.

Фотографии остатков автобуса в соцсетях выложили очевидцы. По данным МЧС, заявку к 30 дому по Софийской улице спасатели получили в 17:47, в 18:10 они уже ехали обратно в часть. Все, что могло сгореть – уничтожено пламенем. Остался только металлический остов.

На кадрах видно, что автобус был припаркован на стоянке. Горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» утверждают, что стоит он там давно, и в нем порой играли дети.

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Во время пожара никто не пострадал.