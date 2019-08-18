«Зенит» лидирует в чемпионате: «Ростов» упустил шанс его догнать

«Ростов» проиграл «Уфе» в матче шестого тура чемпионата России по футболу 18 августа со счетом 2:0. Оба гола забил нигерийский форвард Сильвестр Игбун.

Это первое поражение «Ростова» в текущем сезоне чемпионата России. Таким образом клуб упустил шанс догнать «Зенит», который вчера тоже не смог выиграть у «Ахмата»: два гола судья не засчитал.

Лидирует в турнирной таблице РПЛ по-прежнему «Зенит» с 14 очками, на второй месте «Краснодар» – 13 очков, на третьем «Ростов» – 11 очков.