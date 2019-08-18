Лосёнок промял лобовое стекло и крышу «Приоры» на «Коле»

В результате ДТП в Карелии животное погибло, человек получил ранения.

Как сообщает 18 августа Госавтоинспекция Карелии в своем паблике «ВКонтакте», ДТП произошло накануне, около 23:20, на 919-м километре автодороги «Кола», в Кемском районе республики. Мужчина 1994 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», совершил наезд на лося.

Водитель был травмирован, медики оказали ему помощь.

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В соседней Финляндии в конце июля зафиксирован рост числа ДТП с лосями. По данным властей, на дороги сохатых толкает жажда.