Когда отсутствие перемен – в радость. В понедельник лето продолжится

Тёплую погоду без особых осадков и палящего солнца обещают синоптики в Санкт-Петербурге 19 августа. К середине недели перемен не предвидится.

Как сообщает Северо-Западный Гидрометцентр, в понедельник в городе будет до плюс 23 градусов днём и около 12 ночью. Местами, ближе к области, может похолодать до 9 градусов. Осадки, если и будут, то во второй половине дня и недолго.

Такая же погода ожидается 20 и 21 августа, температура будет меняться максимум на один градус. Ни штормов, ни ливней быть не должно.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив