«Прямой аналог поиска жизни на Марсе». В Крыму открыт новый микроб

В Крыму спелеологи обнаружили не известный ранее вид микроорганизмов.

Как сообщает 18 августа телеканал «Россия 24», открытие сделано в пещере Таврида, где уже находили останки древних животных возрастом 1,5-1,8 миллиона лет, например, кости саблезубой кошки, гигантской птицы, винторогого барана, носорога Мерки и даже мамонта и мамонтёнка.

Саму пещеру тоже открыли недавно, во время строительства трассы «Таврида» летом 2018 года. По размерам она превосходит все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, её протяженность – около 1300 метров. В этом году учёные Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского исследуют новые участки полости.

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Они обратили внимание на тонкий слой фосфатных минералов, который, как оказалось, пронизан живыми организмами: возможно, они питаются фосфатами или сульфатами. Для их изучения на полуостров отправилась группа микробиологов из Уральского отделения Российской Академии наук.

«Таких находок крайне мало в мире. Это прямой аналог поиска жизни на Марсе или Луне», – говорят учёные.