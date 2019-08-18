Инспекторы ДПС остановили на Фонтанке летящий с превышением BMW. А там – рожающая женщина

Сотрудники петербургской Госавтоинспекции в августе дважды помогали роженицам.

После истории про встревоженного супруга на КАД от 17 августа, рассказанной полицейским главком, 18 августа тему продолжает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». На этот раз дело происходило в центре Санкт-Петербурга, и сотрудники ГИБДД сами остановили автомобиль.

В ночь с 1 на 2 августа, около 4 часов, старшие инспекторы ДПС ОГИБДД по Адмиралтейскому району Дмитрий Никитин и Алексей Горбатов при патрулировании заметили подозрительный «БМВ», на высокой скорости следовавший по набережной Фонтанки. Дали сигнал остановиться, что водитель и сделал – у перекрёстка с Вознесенским проспектом. Тут-то полицейские и поняли причину нарушения: на пассажирском сиденье ехала женщина в предродовом состоянии.

Инспекторы приняли решение сопроводить автомобиль до роддома. На Фурштатской улице беременную женщину приняли медики.

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«Хочется поблагодарить инспекторов ДПС ОГИБДД по Адмиралтейскому району за помощь роженице», – отмечается в сообщении.