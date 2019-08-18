Глава «Победы» обслужил Вексельберга и Володина, поработав бортпроводником

Генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков выступил в роли бортпроводника на тестовом рейсе авиакомпании в новый аэропорт Саратова «Гагарин».

Как сообщает РБК 18 августа, топ-менеджер лично разносил воду пассажирам, среди которых оказалось немало публичных фигур.

На борту, в частности, были замечены спикер Государственной думы Вячеслав Володин, миллиардер Виктор Вексельберг, заместитель главы Минтранса Александр Юрчик, глава Росавиации Александр Нерадько. Все они летели эконом-классом (в самолетах «Победы» бизнес-класс попросту не предусмотрен). Вячеслав Володин, который в самолете сидел в ряду с увеличенным пространством для ног, рассказал, что полет ему понравился.

Аэропорт, названный в честь Юрия Гагарина, официально откроют 20 августа. Он был построен по схеме государственно-частного партнерства с участием холдинга «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга, который станет оператором. Из федерального бюджета на строительство было потрачено 7,22 млрд рублей.