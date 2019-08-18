Алексей Миллер высказался о матче «Зенит» – «Ахмат» в стиле хокку

Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал спорные судейские решения в игре против «Ахмата» в стиле хокку – японских трёхстиший.

«Есть поле и есть поле. Кукурузное — не судейское. Одни асы, другие нет», — цитирует Миллера «Матч ТВ».

Напомним, в матче «Зенит» – «Ахмат» судьи отменили два гола петербуржцев и не поставили пенальти. В итоге петербургская команда осталась без победы.

Судейство подверг жёсткой критике Артем Дзюба. Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев заявил, что футболисту грозит до четырёх матчей дисквалификации.