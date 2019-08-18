Журналистка в США разбилась, снимая сюжет о воздушных трюках. В России ЯК-55 упал в поле и сгорел

О двух смертельных авиапроисшествиях сообщают 18 августа СМИ: в России и в США. В обоих случаях пилоты, по-видимому, были недостаточно осторожными.

53-летняя американская телеведущая Нэнси Паркер погибла при крушении самолета в Новом Орлеане, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на NBC. Она делала репортаж о пилоте, который выполнял сложные воздушные трюки. Скончался и пилот.

В России разбился также легкомоторный самолёт. По данным ГУ МЧС по Самарской области, сегодня около 13:20 в 2 километрах от населенного пункта Подстепки в поле упал ЯК-55 и загорелся. Погиб пилот – мужчина 1970 года рождения. На земле погибших, пострадавших и разрушений нет.

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«Самолёт совершил несанкционированный вылет с частного аэродрома в с. Подстепки м.р. Ставропольский», – отмечается в сообщении.

Четыре года назад, 25 июля 2015 года, в той же Самарской области рухнул ЯК-52. Падение сняли на видео.

Напомним, 15 августа жёсткую посадку в поле с кукурузой вблизи аэропорта «Жуковский» совершил Airbus A321 «Уральских авиалиний»: в оба двигателя лайнера попали птицы, и произошло возгорание. На борту самолета находились 226 человек и семь членов экипажа, все живы.