Собираются пробки на въездах в Петербург. На КАД столкнулись четыре машины

Массовое ДТП днём 18 августа затруднило движение на КАД у съезда на Выборгское шоссе. Сейчас пробки начинают образовываться на магистралях, ведущих в Петербург.

На КАД, на участке, где движение ограничено из-за дорожных работ, столкнулись «паровозиком» четыре легковых автомобиля, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В одной из машин был ребёнок; ехавший мимо автомобилист разглядел пострадавшего.

На севере КАД последние месяцы всегда плотно из-за реконструкции, и авария усугубила ситуацию. «Намертво с 13:10 стояло всё, многие разворачивались», – рассказывает Марина.

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К вечеру воскресенья движение традиционно усиливается на трассах, ведущих в город. Плотнее всего, как это часто бывает, на «Сортавале» (там очевидцы отметили два ДТП) и на Московском шоссе.

Любопытно, что пробка на Московском шоссе фиксировалась даже ночью. В 2:18 сервис «Яндекса» сообщил, что в Санкт-Петербурге наблюдается «рекордно длинная пробка» для данного времени суток – 5,8-километровая, на Московском шоссе от Колпинского шоссе до реки Попова Ижорка.