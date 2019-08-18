Разбор полетов. Специалисты начали демонтаж А321 в кукурузном поле

Специалисты начали демонтаж салона и пассажирских кресел самолета А321 «Уральских авиалиний», который 15 августа совершил аварийную посадку в Подмосковье.

Как сообщает 18 августа РБК со ссылкой на ТАСС, после снятия кресел под самолет подложат надувные понтоны, которые приподнимут его. У лайнера отсоединят крылья, после чего доставят в Летно-исследовательский институт им. Громова.

Разбор лайнера проходит с разрешения Следственного комитета России. На месте также работают специалисты Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Напомним, 15 августа Airbus A321 совершил жесткую посадку в поле с кукурузой вблизи аэропорта «Жуковский». Такое решение было принято после того, как в оба двигателя лайнера попали птицы, и произошло возгорание. Всего на борту самолета находились 226 человек и семь членов экипажа, все остались живы. Президент Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России.