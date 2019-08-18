Лихача без прав и возможности их иметь остановили 9 пуль. Он ехал на металлоломе

Несовершеннолетний водитель устроил погоню со стрельбой в ночной Луге 18 августа. Он хочет жить красиво, а машину купил на базе по приёму металлолома.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, старенькие «Жигули» привлекли внимание дорожной полиции под Лугой около часа ночи: у машины были выключены фары. Завидев полицейский жезл, молодой человек дал деру, экипаж пустился вслед.

На улице Красной Артиллерии лихача догнали, но он резко перестроился и задел машину полиции, добавляет 47News. Погоня продолжилась во дворе, где водитель чуть не сбил пешехода. Один выстрел в воздух и девять по колёсам «Жигулей» преследование закончили – машина наехала на камень.

За рулём оказался 17-летний житель Луги, в присутствии матери он рассказал, что купил машину как металлолом.

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Он получил несколько административных протоколов и печальный поехал домой. На своей странице в соцсети он провозглашает жизненное кредо: «Если жить, то красиво».

Во время погони и стрельбы никто не пострадал.