«Долго, долго крокодил море синее тушил». Под Самарой горело озеро – из мазута

Пожар на мазутном озере произошел 18 августа в Самарской области в районе посёлка Падовка. Раньше здесь находился полигон промышленных отходов.

По данным регионального ГУ МЧС, огонь охватил 400 квадратных метров. Тушили его по номеру 1-БИС 28 человек в течение двух с половиной часов: в 13:28 поступил вызов, полная ликвидация объявлена в 15:59. Никто не пострадал, угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

Озеро расположено на территории закрытого в 2013 году полигона промышленных отходов «Зубчаниновский», отмечает издание «Волга Ньюс». Территория не огорожена и не имеет статуса полигона.

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При этом запах гари ощущается в городском районе Безымянка. Жители поселка Смышляевка жалуются, что дома окутали клубы дыма, отмечает «Комсомольская правда — Самара».