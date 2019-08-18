«Россия, услышь Приморск!» Против угольного порта под Петербургом митингуют, вспоминая Шиес

На митинг против строительства угольного порта в Приморске (Выборгский район Ленинградской области) собралось около 350 человек, передаёт 18 августа корреспондент «Фонтанки». Участники вспоминали Шиес, жители которого объединились против мусорного полигона, и скандировали: «Россия, услышь Приморск!»

Жители Приморска и ближайших посёлков выступают против нового портового терминала ООО «Приморский УПК» на берегу Финского залива. Митинг согласован с администрацией Приморского городского поселения.

Люди пришли с самодельными плакатами и баннерами «Стоп порт!», «Финский залив – не промзона», «Конституция, статья 42: каждый имеет право на благоприятную окружающую среду», «Уважаемые, Приморску конец?», «Приморск – родина муфлонов». Последнее является отсылкой к общественным слушаниям, которые прошли 24 июля в посёлке Ермилово. В ходе представления проектной документации оказалось, что текст экологической экспертизы копировался из документов, относящихся к другим регионам. В частности, среди редких видов, обитающих в зоне строительства будущего угольного порта, упоминался горный муфлон.

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Некоторые участники митинга пришли с противогазами. Люди опасаются угольной пыли и общего ухудшения экологической ситуации в районе, куда многие специально переехали из Петербурга с детьми-астматиками или чтобы пожить на пенсии на природе.

В резолюции митинга, под которой поставили свои подписи более 300 человек, отмечается, что жители Приморского городского поселения требуют прекратить вырубку леса и любые строительные работы до окончания государственной экспертизы проекта Приморского универсально-перегрузочного комплекса, привлечь к ответственности виновных в начатой до утверждения проекта порта вырубке 265 га леса в посёлке Ермилово, признать общественные слушания от 24 июля несостоявшимися и обязать «Приморский УПК» заново провести оценку воздействия порта на окружающую среду, разработать генплан Приморского городского поселения и отказаться от промышленного строительства на побережье Финского залива в Приморском городском поселении.

Также инициативная группа намерена направить в прокуратуру заявление о нарушениях в ходе общественных слушаний от 24 июля и призвала участников митинга 19 августа массово звонить на прямую линию губернатору Ленобласти Александру Дрозденко, чтобы привлечь его внимание к проблеме.

Инвестором проекта порта для перевалки угля на берегу Финского залива у города Приморск и поселков Ермилово, Балтийское и Карасёвка выступает ООО «Приморский УПК». Компания, по данным «СПАРК Интерфакс», принадлежит петербургскому предпринимателю Илье Траберу и его партнёрам Рамису Дебердееву, Владимиру Даниленко, Сергею Пупко и Артёму Бегуну. Запланированный объём инвестиций – 90,6 млрд рублей.