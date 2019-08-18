Именем «Снежной королевы» Сильва и Лорена обманули пенсионерку на полмиллиона

Мошенницы в Петербурге продолжают оттачивать оригинальный способ обмана пожилых горожанок, выдавая им потасканные шубы. Давят на жалость, обещают богатства.

Как стало известно «Фонтанке» 18 августа, очередная жертва мошенниц попалась им в пятницу около полудня на Сенной площади. Девушка якобы с болгарскими корнями назвала себя Сильвой и попросила о помощи.

Она рассказала, что вместе с подругой Лореной приехала в Петербург сдать в магазин «Снежная королева» шубы, но принимают их только по российскому паспорту. 77-летняя петербурженка согласилась помочь и на заднем сиденье такси стала невольным слушателем переговоров иностранок якобы с кем-то из магазина. Там женщинам пообещали 900 тысяч, но принять меха могли только на следующий день. Сильвия и Лорена задерживаться не могли.

Как сообщает ГУ МВД, пенсионерка согласилась купить у них шубы за 500 тысяч и на следующий день сдать их в магазин, забрав себе всю сумму. Сделка состоялась возле отделения банка, женщине выдали два тюка с шубами. Дома она поинтересовалась их содержимым и роскоши там не нашла, качество шуб было весьма сомнительным. Она решила не медлить и съездила в «Снежную королеву», где ей уже предсказуемо рассказали, что подобным образом товар не закупают. Пенсионерка пошла в полицию.

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Там о подобном способе мошенничества уже знают. Таким же образом без денег осталась жительница Приморского района в июне этого года.