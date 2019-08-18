Семак: Прошу прощения, что моё излишне эмоциональное выражение попало в эфир

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак извинился за высказывание, допущенное после матча с «Ахматом» (0:0) 17 августа.

Как сообщает 18 августа Sports.ru, после игры тренер питерского клуба Вильям Оливейра подошёл к главному арбитру Алексею Матюнину и его ассистенту и начал им что-то объяснять, Семак же отвёл бразильца в сторону и сказал: «Не надо с этими козлами разговаривать!».

«Футбол – это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. <…> Прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть», – написал Семак в Instagram.

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В матче «Зенит» – «Ахмат» судьи удалили Уциева, отменили два гола хозяев и не поставили пенальти. В итоге петербургская команда осталась без победы.

На послематчевой пресс-конференции Семак говорил больше об игре, чем о судействе. А вот Дзюба назвал судейство позором, а главу судейского корпуса РФС Александра Егорова фантазером. Теперь ему может грозить дисквалификация до четырёх матчей.