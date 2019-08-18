Топор и сотовая вышка как орудия смерти: под Ульяновском юноша убил всю свою семью

В селе Патрикеево Ульяновской области пять членов одной семьи убиты топором. Шестой тоже мёртв.

Как сообщается на сайте СК РФ, 18 августа около 11 часов в одном из домов были обнаружены тела 66-летного мужчины, 69 и 42-летних женщин, а также двух 4-летних детей. Впоследствии около вышки сотовой связи рядом с селом нашли тело 16-летнего молодого человека, родственника погибших. По одной из версий следствия, юноша расправился со всей своей семьёй.

Следственные органы СК РФ по Ульяновской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего».

Фото: sledcom.ru

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СМИ пишут, что 16-летний парень заранее спланировал убийство матери, брата и сестры, а бабушку и дедушку решил убить, чтобы они не расстраивались. Он оставил предсмертную записку, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на «Интерфакс».