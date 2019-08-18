При сносе пристройки дома Крутикова в центре Петербурга поврежден лицевой корпус

Петербургские градозащитники бьют тревогу по поводу судьбы доходного дома купца А.И. Крутикова, расположенного на 11-й Красноармейской улице, 7. Подрядчика уже ловили на незапланированных демонтажах.

Как сообщает 18 августа «Градозащитный Петербург» «ВКонтакте», вопреки утвержденному проекту, рабочие приступили к демонтажу лицевого корпуса здания.

Дом Крутикова реконструируют в рамках программы «Молодёжи – доступное жильё». Работы выполняет ООО «Строительная фирма «Ирон». Согласно проекту, демонтажу подлежал лишь флигель, пристроенный к зданию со стороны двора. Но, как заметно на фотографиях, сделанных активистами, корпус, выходящий на 11-ю Красноармейскую, тоже поврежден.

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Беспокойства градозащитникам добавляет тот факт, что подрядчик и раньше был замечен в склонности к несанкционированным сносам. Например, фирма известна в городе незаконным сносом дома 145 по набережной Фонтанки – демонтаж выполнялся по заказу фирмы «Нежилой фонд Консалт» без разрешительной документации.

Дом Крутикова, построенный в конце XIX века, не является объектом культурного наследия, но он расположен в зоне регулируемой застройки ЗРЗ 1 и охраняется как историческое здание. «Фонтанка» направила запросы в КГИОП и ООО «Строительная фирма «Ирон» с просьбой разъяснить ситуацию.