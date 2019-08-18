Технические работы в «Райффайзенбанке» затянулись. Клиенты остались без доступа к деньгам

После обновлений технической инфраструктуры «Райффайзенбанка», которые должны были увидеть клиенты ранним утром 18 августа, владельцы к середине дня все ещё не имеют к ним доступа.

О проблемах с банком «Фонтанке» сообщили читатели около часа дня в воскресенье. По их словам, недоступны все виды операций с деньгами – их не снять, не перевести и не расплатиться картой в магазине.

Накануне банк в своих соцсетях предупредил клиентов, что все эти операции будут недоступны с часу ночи до семи утра, однако технические работы явно затянулись. В комментариях пользователи писали о проблемах и час назад. Около трёх часов дня москвич Александр сообщил, что уже двадцать минут стоит перед банкоматом, ожидая, когда аппарат проверит его пин-код. На комментарии представители банка не реагируют.