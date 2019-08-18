На АЭС под Екатеринбургом из-за срабатывания защиты отключился энергоблок

На Белоярской атомной электростанции в Свердловской области 18 августа из-за срабатывания автоматической защиты отключён энергоблок № 4, сообщает «Росэнергоатом».

Блок был остановлен по штатному алгоритму в 9:15 по местному времени (7:15 мск) под действием автоматической защиты. Причиной послужило ложное срабатывание одной из защитных систем.

«После выяснения причин ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок вновь будет включен в сеть и возобновит работу», – отмечается в сообщении. Энергоблок № 3 продолжает работу по графику нагрузок.

Отклонений от условий безопасной эксплуатации АЭС нет, радиационный фон на территории станции в её окрестностях в норме.

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Белоярская АЭС была введена в работу в апреле 1964 году. На ней эксплуатируют энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это, по данным «Росэнергоатома», крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, по показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.