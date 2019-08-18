«Победа» не улетела в Москву, удивив больше сотни пассажиров. Теперь они ждут денег

Самолёт авиакомпании «Победа» по техническим причинам не смог вылететь из Петербурга в Москву вечером 17 августа. Пассажиров почти посадили на борт.

Как рассказал «Фонтанке» читатель Дмитрий, рейсом DP204 в восемь вечера накануне должен был улететь в Томск с пересадкой в Москве его 16-летний сын. Молодой человек незадолго до вылета написал папе, что их уже посадили в автобус, но через несколько минут пришло ещё одно сообщение – пассажиров вернули в терминал, рейс отложили на пять часов. Позже представители компании сообщили, что он и вовсе отменён, и есть два варианта – лететь другими рейсами или ждать возврата денег.

Молодой человек, по словам его отца, выбрал первый вариант, и чтобы не ждать ночь в аэропорту, попросил забрать его домой. В Пулково Дмитрий выяснил, что никаких билетов у сына на следующий рейс нет.

Пока семья ждёт возврата денег (а на перелёт они потратили около 13 тысяч), пришлось занимать у родственников, чтобы все же отправить сына в Томск.

Реклама



В авиакомпании «Фонтанке» сообщили, что на рейс было зарегистрировано 136 пассажиров, больше сотни из которых уже улетели в Москву другими самолётами, остальным оформлен возврат.

Фото: Читатель «Фонтанки» Дмитрий

DP204 не был отправлен из-за технической неисправности. Сначала ждали деталь, но так как убедиться в полной безопасности полёта в короткие сроки не удалось, перелёт было решено отменить.