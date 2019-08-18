ЧП с поисковиком под Кировском случилось во время крупной экспедиции, поддержанной Путиным

Осколочные ранения в Кировском районе Ленобласти, в районе садоводства «Славянка», получил 30-летний поисковик из подмосковного отряда «Витязь».

Инцидент, о котором «Фонтанка» уже сообщала, произошёл на фоне экспедиции, одобренной Минобороны на уровне Москвы. Однако лагерь, в котором случилось ЧП, работал по собственному плану, впрочем, также согласованному военными, властями и МВД. Подробности происшествия рассказывает 18 августа 47News со ссылкой на общественную организацию «Поисковое движение России».

Сейчас под Кировском проходит масштабная военно-историческая экспедиция «Волховский фронт. Апраксин» с участием примерно 650 человек. Вчера вечером в штаб поступила информация от поисковиков, работавших у озера Барское. Они услышали хлопок, подбежали (оказалось, сдетонировал взрыватель от гранаты, таившейся в земле под корнями дерева), помогли оказать первую помощь.

Пострадавший сейчас в больнице в стабильном состоянии, его жизнь вне опасности. Он входит в отдельную сводную группу поисковиков Москвы и Московской области, расположенную в пяти километрах от лагеря экспедиции.

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«Экспедиция подмосковных поисковиков была также согласована. Помимо этого, данной группой было получено согласование от администрации Кировского района Ленобласти и органов МВД», – сообщили в пресс-службе.

Начало работы экспедиции в Кировском районе приветствовал телеграммой президент страны Владимир Путин, отмечает 47News, цитируя его послание: «Убеждён, что участие в экспедиции станет для каждого из вас большим, значимым событием».