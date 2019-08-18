Снижение повышения. О чем говорят новые тарифы в квитанциях петербуржцев

Почти все жители города уже видели объявления в парадных о новых тарифах на коммунальные услуги. В Смольном декларируют: с 1 июля тарифы выросли на 0,4% вместо планируемых 4,3%, а это наименьший прирост за всю историю городского тарифного регулирования. Добились этого за счет ревизии деятельности ресурсоснабжающих организаций (РСО).

Анатолий Жданов/Коммерсантъ

ТСЖ, ЖКС, управляющие компании получают письма из Смольного с просьбой подробно разъяснить все собственникам, к квитанциям прикрепляют пояснительные листовки, а представители профильных комитетов Смольного едут по всем районным администрациям с просветительскими народными встречами. Скептики называют это пиар-акцией и ищут подвох. В Смольном же утверждают, что сэкономили жителям и бюджету не менее 1,5 млрд рублей за полгода и порядка 3 млрд – в расчете на год.

– Нам удалось снизить именно темп роста тарифов, – поясняют в комитете по тарифам, – благодаря усилению контроля за деятельностью ГУПов города и стимулированию ресурсоснабжающих компаний экономить. Выявление издержек в том числе выразилось и в расторжении договоров с посредниками – теперь расходы на оплату их услуг исключат из тарифов.

В комитете по тарифам рассказывают – холодное водоснабжение, например, должно было подорожать на 7% для населения и на 8% для предприятий. Этот "необоснованно высокий тариф" должен был покрыть нецелевые расходы ГУП «Водоканал», но исключение ненужных затрат и ревизия расходных договоров предприятия позволили увеличить плату на 3,2% для населения и до 3,7% для предприятий. Также упоминают некорректное определение стоимости электроэнергии для ГУПа, что привело к переплате за последние три года в 1 млрд 778 млн рублей. А еще некоторые договоры страхования давали "избыточную страховую защиту" компании, и их расторгли.

На вопрос «Фонтанки», почему же этого не делали раньше, в комитете ответили – врио губернатора поручил проверить дополнительно расходы РСО, а заодно и обоснованность темпов роста тарифов. Как поручил, так и сделали. Пока речь идет о ревизии деятельности ГУПов за 2017 и 2018 годы. Обещают, что это не разовая акция, а долгосрочная программа. «Водоканалу», например, придется экономить и дальше – долгосрочная финансовая программа ГУПа предполагала рост тарифов на воду с 1 июля 2020 года на 10% для населения, но теперь обещают, что тариф вырастет лишь на 3%.

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– Два года ресурсники нерационально тратили деньги из нашего кармана, – возник резонный вопрос у муниципального депутата Владимира Титова на одной из разъяснительных встреч в Адмиралтейском районе. – Эти непрофильные расходы оплачивало население, получается ли, что эти два года мы переплачивали? Статья "Необоснованное обогащение" Гражданского кодекса позволяет возместить деньги, ушедшие на это обогащение. Надо произвести перерасчет и вернуть эту переплату!

– Тарифы обратной силы не имеют, и гражданам все уже компенсировали снижением роста в июле, – ответил глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин, – и в 2020 году тарифы будут ниже, чем ранее планировалось. А перерасчет – это же, значит, каждому выходить с иском о возмещении...

Как пояснил Дмитрий Коптин «Фонтанке», речь идет о том, что избыточно заложенные расходы за прошлый год исключают из валовой выручки ресурсников на следующий. Условно говоря, уже очищенную от лишнего заявку «Водоканала» на 2020-й дополнительно сократят на сумму, которую ему необоснованно засчитывали в прошлом.

Председатель совета дома на улице Маршала Жукова, член Общественного совета по ЖКХ при вице-губернаторе Евгения Старкова рассказала «Фонтанке», что конкретно их управляющая организация в почтовые ящики вместе с квитанциями положила листовки про изменение стоимости коммунальных услуг (тепло, вода, электричество и т.д.), одновременно их развесили в парадных, однако про рост платы за жилищные услуги (управление многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества) нигде не написано ни строчки.

По ее словам, большинство собственников никак на это не реагирует – людей пока больше волнует появление в квитанции с июля нового пункта «Водоотведение сточных вод на содержание общедомового имущества», то есть за вылитую в канализацию горячую и холодную воду, «потребленную на нужды содержания общего имущества дома». «Рост счета увидят при включении отопления в октябре, и вот тогда граждане начнут изучать квитанции внимательней», – говорит Евгения Старкова.

А внимательные жители, конечно, замечают, что кроме минимально подросших тарифов на коммуналку с июля увеличилась и плата за жилищные услуги: управление МКД на 0,34 руб./м2, содержание общедомового имущества для собственников – на 0,10 руб./м2, уборка и саночистка земельного участка – на 0,05 руб./м2, вывоз мусора – на 0,11 руб./м2 и, соответственно, холодная и горячая вода на содержание общедомового имущества, плюс новый платеж за сточные воды.

По словам Евгении Старковой, то, что произошло с 1 июля, это тот же самый рост, только на более низкий процент. Однако есть исключение, например, отопление по сравнению с маем 2019 года стоит меньше на 10,12 рубля, горячая вода – на 0,61 рубля. При этом эксперт считает, что, несмотря на все проверки, РСО в накладе на останутся. Прошлый год для ГУП «ТЭК» был рекордно прибыльным за последние 7 лет – чистая прибыль предприятия составила 286 млн рублей, у «ТГК-1» прибыль за 2018 год (по МСФО) составила 10 млрд рублей, что на 31% больше, чем годом ранее.

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– Что им компенсировать? Недополучение прибыли? – отвечает Евгения Старкова вопросом на вопрос, не обернется ли подобная щедрость последующим усиленным ростом тарифов. – На мой взгляд, это просто пиар-акция. С учетом прибыли поставщиков ресурсов от «снижения» не пострадали. Оптимизировали, значит, нашли источники дохода, компенсирующие временное снижение (отопление, горячая вода) или небольшое увеличение (электроэнергия, холодная вода) тарифа в процентном соотношении.

Вопросов к новым тарифам много, и некоторые странности все же присутствуют. Евгения Старкова привела пример – на целых 10 копеек снизили плату за содержание и ремонт противопожарной сигнализации. Однако эту услугу предоставляют в рамках договора между УК и поставщиком услуги, и цена в договоре не известна комитету по тарифам, влиять он на нее не может. То же касается и других договорных услуг: лифт, дератизация, клининг, текущий ремонт, не говоря уже о самой «темной лошадке» – управлении МКД.

– Заложена прибыль РСО в тариф или нет, узнать невозможно. Как формируется тарифное дело по коммунальному ресурсу, какие статьи расходов покрываются тарифом – тоже история умалчивает. В открытом доступе такой информации нет, а наличие прибыли РСО говорит, что убытков нет, и установленные тарифы тому «виной», – подытожила Евгения Старкова.

- Да, тарифы на содержание, управление, текущий ремонт принимают собственники на своем собрании на год, – рассказывает председатель совета дома по ул. Белградской, 6, корпус 2, тоже член экспертного Совета по ЖКХ Марина Свобода. – Но для этого надо получить от ЖКС информацию о состоянии общедомового имущества (так называемую дефектную ведомость) – акты осеннего и весеннего осмотра. Я ее получаю и каждый раз хватаюсь за голову: мне утепляют чердак – которого нет, флагодержатели у меня в отличном состоянии (их тоже нет), и т.д. А вот отопления согласно актам у меня в доме нет в принципе. И все это нам представляют как траты по дому.

Марина Свобода считает странным, что ГВС, ХВС, а теперь уже и обслуживание приборов ОДПУ выносят в отдельные строки квитанции, хотя в принципе они включены в тарифы. Из перечня работ по содержанию и ремонту дома за последнее время исчез ряд позиций: уборка и саночистка земельного участка, обслуживание и содержание приборов учета, вывоз мусора и т.д. – их неожиданно тоже внесли отдельной строкой в квитанции. При этом вопреки логике стоимость содержания дома не уменьшилась на вычтенную сумму, а даже подросла.

Если внимательно копаться и изучать, то вопросов к тарифообразованию станет еще больше. По словам Марины Свободы, одинаково рассчитаны тарифы для открытой и закрытой систем водоснабжения, хотя расценки и нормативы должны быть разными. Еще она проверила показания приборов учета на отопление в квитанции и в отчете «ТГК-1». Разница порой достигала 300 Гкал в месяц. Тариф на содержание дома в 2003 году включал в себя целый перечень работ, что включено сейчас – тайна. Так что граждане могут оплачивать круглый год, например, вывоз снега, помывку фасадов и много еще чего.

По мнению Свободы, на фоне выборов требуется наболевшая проблема, которую можно было бы решить, а больнее тарифов не придумать. Хоть эксперт и привлекает внимание к вопросу тарифов в Общественном совете по ЖКХ с 2013 года, до этого выборного года тема практически «замыливалась». А тем временем, по ее словам, рост суммы в квитанции суммарно достигает 20-25% ежегодно.

– На мой вопрос: откуда взяты исходные данные для расчета нормативов, на приеме в комитете по тарифам мне ответили, что так предлагают... монополисты и ЖКСы, – рассказала она «Фонтанке». – На вопрос, какие именно ЖКСы, ответили – «некоторые» ... У нас рынок, и каждый ЖКС считает, что хочет. У меня в соседнем доме ЖКС, плата такая же, дом «в шоколаде». В доме рядом ТСЖ – плата ниже, а хватает на ремонт и на содержание. Тарифы и нормативы надо обосновать экономически. А пока это попытка чуть поиграть с электоратом: только «грамотные» собственники сразу смекнули, старики ничего не поняли и тихо радовались, а молодежи 18-35 лет просто не интересна эта тема.

На встречах в администрациях районов всем раздают брошюру, где простыми словами отвечают на вопросы о тарифах. Но вопросов из зала все больше, и чуть ли не в каждом доме ситуация индивидуальна. Тарифообразование остается максимально закрытой сферой. Вот и сейчас люди с удивлением узнали, что минимум два года переплачивали за непрофильные траты РСО, посредников, избыточное страхование. Скорее всего, это происходит давно, но вдруг выяснилось – город при желании может на это влиять. Интересно, чего еще горожане не знают о свои тарифах.

Анна Романова, "Фонтанка.ру"