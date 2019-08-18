Пешеход на Петроградке получил от водителя BMW нож в грудь

Дорожный конфликт между выпившим прохожим и агрессивным водителем в Петроградском районе Петербурга закончился госпитализацией мужчины. У него из груди торчал нож.

Как стало известно «Фонтанке», недопонимание между двумя мужчинами возникло около трёх часов ночи возле дома 26/28 по Каменноостровскому проспекту. Водитель BMW не стал долго препираться с подвыпившим пешеходом, ударил его ножом в грудь и уехал. 30-летнего мужчину увезли в больницу, где было зафиксировано непроникающее ранение.

Автомобиль зарегистрирован на 40-летнего жителя Петроградского района, найти его пока не удалось.

По данным ГУ МВД по Петербургу и области, полиция устанавливает местонахождение второго участника конфликта.

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«Фонтанка» писала об участившихся дорожных конфликтах в Петербурге. С начала августа в Красногвардейском районе сходились как минимум трижды, страдали не только машины: на мосту Александра Невского в ход также пошёл нож.