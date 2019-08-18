«Шкода» на «Коле» вылетела на встречку – боком под фуру. Очевидцы пытались спасти людей

Смертельное ДТП произошло утром 18 августа на автодороге «Кола» (Мурманское шоссе) в Ленобласти.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около 7:25 на 120-м километре трассы (Волховский район), по предварительным данным, 60-летний мужчина на «Шкоде Октавии» выехал на встречную полосу, где врезался в DAF с полуприцепом под управлением 43-летнего мужчины. Водитель «Шкоды» скончался. Он был в машине не один, рассказывают очевидцы.

Кадры с места аварии публикуют «Дорожный инспектор» и «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На них видно, что удар в «Шкоду» пришёлся как раз в водительскую сторону. По словам очевидцев, машину перевернуло.

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«Были непосредственными очевидцами, – пишет в «ДТП и ЧП» Мария. – Что произошло конкретно, не могу сказать, так как перед нами был грузовик, из-за которого увидели только столб пыли и раскиданные машины. Муж побежал помогать пострадавшим в легковушке. Помогли женщине выбраться (машина была перевёрнута), мужчину не трогали, так как был сильно ранен, но он дышал. Вызвали службы. Это очень страшно».