РФС: Дзюбе грозит дисквалификация до четырёх матчей за критику судей

Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев прокомментировал жёсткую критику нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в адрес судей матча против «Ахмата» (0:0).

«Если от руководителей лиги поступит запрос, то мы будем рассматривать речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация. Будем рассматривать, обсуждать, но пока ещё не было обращения. Дисквалификация здесь может быть от двух до четырёх матчей. Что касается того, Дзюба это сказал или нет, то народная любовь к Дзюбе не означает, что он должен нарушать», – цитирует Андреева «Чемпионат.com».

Напомним, Дзюба после игры назвал судейство позором, а главу судейского корпуса РФС Александра Егорова фантазером.

Судья матча «Зенит» – «Ахмат» Алексей Матюнин 17 августа не засчитал два гола петербургского клуба, оставив его без победы.