Операция «Овсянка». Из-за Brexit Британия ждет дефицита лекарств, еды и топлива

Если процедура выхода Великобритании из Евросоюза произойдет без сделки с Брюсселем, страна рискует столкнуться с перебоями поставок продовольствия, топлива и лекарств.

Как пишет 18 августа The Sunday Times со ссылкой на составленное в этом месяце канцелярией Кабинета министров досье под кодовым названием «Операция Йеллохэммер» (уellowhammer – птица овсянка в переводе с английского), правительство не исключает катастрофического коллапса в национальной инфраструктуре. В частности, при сценарии «жесткого» Brexit существует риск возникновения критической ситуации в портах и на границе с Ирландией, а также роста расходов на социальное обеспечение.

По данным издания, до 85% грузовых транспортных средств могут столкнуться с задержками в несколько дней при проходе через французскую таможню. По предварительным подсчетам, существенные перебои продлятся до трех месяцев, прежде чем поток трафика улучшится.

Пошлины на импорт бензина могут привести к закрытию двух нефтеперерабатывающих предприятий, лишению 2 тысяч человек рабочих мест и забастовкам. Накаливание ситуации на границе с Ирландией опасно риском массовых протестов с перекрытием дорог.

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Из-за задержек на пропускных пунктах могут возникнуть проблемы с появлением на прилавках свежих продуктов, вследствие чего на них вырастут цены. В итоге будут расти расходы и на социальное обеспечение.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который является сторонником «жесткого» Brexit, после вступления в должность неоднократно заявлял, что Британия выйдет из Евросоюза до 31 октября текущего года вне зависимости от обстоятельств. Решение покинуть ЕС Джонсон называл фундаментальным.