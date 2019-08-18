Туктамышева послала судью матча «Зенит» - «Ахмат» к мертвым клубам

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева не осталась в стороне от судейского скандала в матче «Зенит» –«Ахмат».

«Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча «Зенит» — «Ахмат» еще никто не добрался. Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием «Тосно», «Динамо СПб» и «Амкара», — написала Туктамышева в твиттере.

Отметим, что названные фигуристкой клубы уже не существуют.

Напомним, что судья матча «Зенит» – «Ахмат» Алексей Матюнин не засчитал два гола петербургской команды, оставив ее без победы.