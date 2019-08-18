Троллейбус у «Лесной» не успел остановиться перед бегущей пенсионеркой. Ей же мог помешать капюшон

Пожилая женщина получила серьёзные травмы в результате ДТП 17 августа около станции метро «Лесная».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, примерно в 7:40 на Кантемировской улице, 27, водитель троллейбуса, мужчина 1975 года рождения, вне зоны пешеходного перехода сбил женщину 1954 года рождения. В тяжёлом состоянии её госпитализировали.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» обсуждают это происшествие и уточняют, что троллейбус следовал по маршруту 18.

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Очевидец Дмитрий писал, что женщина, перебегавшая на запрещающий сигнал, якобы «головой вошла в левую часть лобового стекла, разбив его». Татьяна поправляет: «Перебегала женщина 65 лет на запрещающий сигнал светофора, слева направо перед близко едущем троллейбусом. На голове у женщины был надет капюшон. Была ударена правой передней стороной троллейбуса».

Полиция проводит проверку по факту ДТП, выясняются все обстоятельства.