Красиво – не получится. Чиновники объяснили, почему Рубинштейна не изменить, как предлагают урбанисты

Инициативная группа жителей Рубинштейна представила Смольному свою концепцию изменений на «главной барной улице Петербурга». Как говорится в сообщении администрации Центрального района, встреча прошла 16 августа, в ней также приняли участие представители профильных комитетов Смольного.

Как ранее сообщала «Фонтанка», за отправную точку общественной концепции преобразования улицы Рубинштейна был взят проект архитектурной мастерской «Арт-Фасад». По мнению урбанистов, сделать улицу комфортнее помогло бы ограничение движения (к примеру, разрешить проезд только автомобилям местных жителей и спецтранспорту). Специалисты предлагают выровнять проезжую часть и тротуары, добавить озеленения и малых архитектурных форм. Рекомендуют также устроить парковку для такси, установить график работы предприятий, который бы не нарушал покой жителей, а также стимулировать открытие заведений и другого профиля – аптек, пекарен, бытовых центров и так далее.

Читатель «Фонтанки» Антон (instagram.com/acattin)

Но сделать улицу Рубинштейна полностью пешеходной не выйдет, возразили чиновники. Это приведет к дорожному коллапсу близлежащих улиц и запаркованности соседних дворов. Кроме того, почти половина домов улицы не имеют другого выхода, кроме как на улицу. Не получится пока осуществить и предложенную инициативу по ограничению движения. Главная барная магистраль является дорогой общего пользования, и введение каких-либо ограничений на ней не предусмотрено.

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Пока, в соответствии с российским законодательством, невозможно даже выравнивание проезжей части и тротуара: по нормам, они должны быть разделены бордюром. Нельзя ставить в парковочной зоне и любые элементы, мешающие парковке машин.

Зато очистить тротуары от громоздких летних кафе, мешающих пешеходам – вполне по силам, заявили представители Смольного. Администрация района уже направила в Комитет по контролю за имуществом документы на демонтаж одной из таких веранд. Улучшить ситуацию также может ввод платных парковок на улице и регулярные штрафные санкции для нарушителей.

Что касается охраны порядка, то патрулирование улицы Рубинштейна, равно как и Думской, проходит на еженедельной основе, объяснил представитель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Улица находится под усиленным контролем полиции при взаимодействии с прокуратурой города. За последние два года уже увеличено количество нарядов патрульно-постовой службы. Альтернативным решением по усилению мер безопасности могли бы стать частные охранные предприятия.

Ранее свое мнение относительно Общественной концепции преобразования улицы Рубинштейна уже высказали бармены и представители нересторанного бизнеса.