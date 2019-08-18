Зафиксирован рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир

Число россиян, желающих снять однокомнатную квартиру, стало рекордным да последние пять лет. Выросли и цены.

Как пишет 18 августа «Коммерсантъ», ожидания подпрыгнули на новостях о росте цен на новостройки. В итоге многие собственники жилья подняли запрашиваемую стоимость аренды на 1-2 тыс. руб. в месяц, и в целом в городах-миллионниках аренда, по данным ЦИАН, подорожала почти на 3,8%. Таким образом, ситуация на рынке аренды жилья в августе оказалась нетипичной: традиционного летнего затишья не произошло.

В Санкт-Петербурге, по подсчётам агентства, аренда однокомнатной квартиры сейчас обходится в среднем в 22,6 тыс. руб., а двухкомнатной – в 41,4 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 3%. В Москве стоимость аренды однушки в массовом сегменте впервые превысила показатель в 35 тыс. руб. в месяц, достигнув 36,1 тыс. руб. (рост на 4%). В «Авито недвижимости» приводят аналогичные данные.

Самый большой скачок ЦИАН зафиксировал в Екатеринбурге: аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир подорожала здесь на 8%, до 22,9 тыс. руб. и 31,8 тыс. руб. в месяц соответственно. Падение – только в Нижнем Новгороде, на 1%.

Скриншот с kommersant.ru