Редкий автомобиль в Кузьмолово проехал по лестнице, но сел на путях

Красивую встречу пытался организовать водитель красивого, хоть и ненового автомобиля. Получилось не очень.

На железнодорожной станции Кузьмолово (Всеволожский район Ленинградской области) минувшим вечером автомобиль пролетел по пешеходной лестнице к станции практически до железнодорожных путей, сообщает читатель «Фонтанки» Александр. «Зеваки говорят, девушку встречал», – добавляет он.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 18 августа тоже рассказывают об этом инциденте. «Съехал по ступенькам для пассажиров» и «сел на брюхо при попытке дальше лихо проскочить», пишут очевидцы. К счастью, никто не пострадал.

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Автомобиль «героя» похож на редкий в наших краях Ford Probe (выпускался с 1988 года по 1997 год) или Mazda MX-6.

Выезд на пути часто заканчивается трагедией. ДТП в Гатчинском районе Ленобласти 15 августа хоть и обошлось без травм, но наглядно показывает всю опасность безрассудных поступков.