Из глобального в региональный. Американский журнал рассказал об эволюции ВМФ России

Военно-морской флот России стремительно избавляется от старых крупных кораблей в пользу небольших и превращается из глобальной силы в региональную, такой вывод делает американский журнал The National Interest в публикации «Российский флот меняется прямо на глазах».

Издание сравнивает возможности российского и американского флота. Так, ВМФ РФ эксплуатирует менее 30 крупных фрегатов, эсминцев и крейсеров, при этом в его состав входит 150 корветов, патрульных катеров и противоминных кораблей водоизмещением несколько сотен или тысяч тонн.

«Более крупные корабли списываются, а корабли меньшего размера — как новые, так и модернизированные — занимают их место и превращают то, что раньше было крупной глобальной силой, в новый вариант регионального флота», — пишет The National Interest (цитата по «ИноСМИ»).

Для сравнения, военно-морские силы США управляют немногим более 20 малых кораблей и более 100 крупных. ВМФ Народно-освободительной армии Китая опережают российские и приближаются к американским, добавляет издание.

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По данным The National Interest, американский флот способен переносить в общей сложности около 12 000 наступательных ракет, тогда как китайский — 5200, а российский — не более 3300.

Вывод из эксплуатации крупных кораблей ВМФ России еще больше увеличит его отставание от флотов США и Китая, утверждает издание. Причиной такой ситуации оно называет устаревание оборудования судостроительных заводов, которые теперь способны выпускать только небольшие корабли.

«К счастью для Москвы, меньшие по размеру корабли соответствуют стратегическому фокусу России, который состоит в том, чтобы дестабилизировать противника, а иногда и вторгаться на его территорию, расположенную недалеко от ее собственной периферии», — пишет The National Interest.