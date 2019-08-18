Насильник увёл ребёнка с детской площадки на севере Петербурга

Девятилетняя девочка вовремя не вернулась с прогулки в Выборгском районе Петербурга. Поиски закончились статьёй о насилии.

Как стало известно «Фонтанке», сперва 55-летняя петербурженка обратилась в полицию с заявлением о пропаже её маленькой родственницы: девочка не вернулась с прогулки в одном из дворов на улице Композиторов днём 17 августа. Чуть позже женщина перезвонила и сказала, что ребёнок нашёлся, но теперь нужна помощь в поимке преступника.

Девочка смогла рассказать, в какую квартиру с детской площадки её увёл незнакомец. Вскоре его нашли. 47-летний петербуржец задержан по подозрению в совращении ребёнка. Он ранее был судим, получил условный срок за кражу.