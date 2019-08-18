Автобус с китайцами в Москве врезался в столб, много пострадавших. ДТП попало на видео

В серьёзное ДТП 18 августа попал туристический автобус в Москве в районе Перово. Он врезался в мачту освещения на пересечении 1-й Владимирской улицы и шоссе Энтузиастов.

Кадр из видео в YouTube

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», в салоне автобуса находились 32 человека – граждане Китая. Пострадали, по последним данным, 15 человек. Травмы у них, по предварительной оценке, лёгкие.

РБК, приводя данные разных агентств, упоминает, что источник «Интерфакса» сообщил о 29 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью.

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Момент ДТП зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. На записи видно, как автобус, двигавшийся в третьей полосе, резко принимает вправо, где въезжает в столб. Возможно, водитель понял, что не успеет затормозить на мокром асфальте, и пытался избежать столкновения с остановившимися перед перекрёстком легковушками.

Автобус с туристами из Китая врезался в фонарный столб на перекрестке Шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы, пострадали 15 человек.



На месте работают дознаватели. Проверяется версия о том, что ДТП произошло из-за нарушения ПДД водителем легкового автомобиля pic.twitter.com/DTbrcZgak8 — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 18 августа 2019 г.

Напомним, 17 августа в двух ДТП с автобусами в России, под Тулой и в Перми, пострадали более 40 человек, двое погибли. В Перми автобус тоже наехал на препятствие – стену.