Петербуржец отлучился из дома на сутки, а вернувшись, перестал быть миллионером

Ворам на улице Ленсовета в Петербурге досталось больше двух миллионов рублей. Деньги украли из квартиры бизнесмена.

Как стало известно «Фонтанке» 18 августа, в полицию 30-летний петербуржец пришёл накануне в полдень. Дома он отсутствовал с трёх часов дня 16 августа, вернулся в квартиру на улице Ленсовета почти через сутки.

Судя по увиденному им, воры пробрались внутрь через балкон. Индивидуальный предприниматель недосчитался 2,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.