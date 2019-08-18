В рамках работ, согласованных с Минобороны, в Ленобласти подорвался поисковик

С ранениями, характерными для взрыва боеприпаса, 30-летний мужчина был госпитализирован минувшим вечером в Кировском районе Ленинградской области.

Как сообщает 18 августа 47News, по предварительным данным, мужчина приехал из Московской области для проведения поисковых работ в районе озера Барское по согласованию с министерством обороны РФ. Предположительно, он подорвался на мине времен Великой Отечественной войны.

На территории нынешнего Кировского района Ленобласти в годы войны бои шли очень плотно. По некоторым подсчётам, только в ходе Синявинской наступательной операции осенью 1942 года здесь погибли более ста тысяч красноармейцев.