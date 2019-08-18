Автор «Игры престолов» рассказал, как сериал повлиял на его книгу и жизнь

Автор серии романов «Песнь Льда и Пламени», послужившей основой для сериала «Игра престолов», Джордж Мартин не изменит финал книги из-за спорного окончания фильма. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

Сериал не повлияет на творческие планы. «Это ничего не меняет вообще... Вы не можете угодить всем, поэтому вы должны угодить себе», – сказал Мартин.

Вообще, сериал и растущая слава помешали ему работать. «То, что должно было ускорить меня, на самом деле замедлило. Каждый день я садился писать, и даже если бы у меня был хороший день… я чувствовал себя ужасно, потому что думал: «Боже мой, я должен закончить книгу. Я написал только четыре страницы, когда должен был написать 40», – признался автор.

Сложнее стало и в жизни вообще. «Я не хочу идти на вечеринку, где бесконечная череда людей хочет сделать со мной селфи. Потому что это не так весело, как в старые времена. Это работа, – говорит Мартин. – Я не могу больше ходить в книжный магазин, а это было моим любимым делом. Бродить, снимать несколько книг, читать немного, уходить с вещами, о которых я никогда до этого не слышал. Теперь, когда я иду в книжный магазин, меня узнают в течение 10 минут, и вокруг меня толпа. Таким образом, вы многое получаете, но вы также и теряете».

Реклама



Мартин начал публиковать свою сагу в 1996 году. Канал HBO приступил к сериалу на её основе в 2011 году. С учетом успеха книг и фильма 70-летний Мартин, как пишет The Guardian, «оценивается» в 65 миллионов долларов (54 миллиона фунтов).

Концовка сериала «Игра престолов» (Game of Thrones) вызвала бурю критики со стороны поклонников. Петицию, требующую, чтобы HBO переснял её с нуля, подписали более миллиона зрителей.