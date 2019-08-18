В канале Грибоедова искупались трое. Верёвки из прохожего не получилось

В центре Петербурга, напротив Казанского собора, в воскресенье, 18 августа, около 6 утра, горожане устроили спонтанный заплыв. Его очевидцем стал фотограф «Фонтанки».

Поначалу юноша с девушкой жарко целовались в створе улицы Ломоносова, потом случайно (или не очень) оказались в канале Грибоедова. С противоположного берега на помощь рванула в воду другая девушка. Попытки вытащить при помощи рук и ног не увенчались успехом, кто-то вызвал спасателей, кто-то принес буксировочный трос из багажника.

Когда приплыли спасатели и приехали пожарные, участники уже разошлись сушиться.

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Напомним, что существует гораздо более приятный способ поплавать по каналу Грибоедова, не промокая и не замерзая. Это фестиваль SUP-сёрфинга «Фонтанка-SUP». Нынешним летом в нём участвовали более тысячи сапсёрферов, победительницей стала Красная королева.