Нет дистанции – нет жизни. Под Петербургом «Дастер» разогнался не вовремя

Один человек погиб и трое получили травмы в результате аварии в Ломоносовском районе.

Как сообщает отдел пропаганды по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, столкновение двух легковушек произошло 17 августа около 22:50 на 55-м километре дороги Петродворец – Кейкино. По предварительной версии, мужчина на «Рено Дастере» въехал в двигавшийся перед ним «Митсубиши».

Водитель «Дастера» погиб на месте. Один из его пассажиров был доставлен в больницу, второй от госпитализации отказался. Пострадал и пассажир «Митсубиши», 15-летний подросток – у него лёгкие травмы.

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По факту ДТП ведётся проверка.

Несоблюдение дистанции за несколько часов до этого, напомним, привело и к серьёзной аварии на Мурманском шоссе. Три машины столкнулись «паровозиком», пострадали пять человек, в том числе три маленькие девочки.

15 августа при подобных обстоятельствах в Туве погибли четыре человека: «Жигули» догнали ЗИЛ-сеновоз.