Петербуржцы нашли в смоленском торфе неолитический кубок со змеёй и янтарь – свидетельство древней торговли

Петербургские археологи подводят итоги уходящего сезона. Сотрудникам Государственного Эрмитажа удалось сделать уникальные открытия при раскопках торфяниковых памятников в долине реки Сертейка на севере Смоленской области. Находки, даже самые удивительные, ценны не только сами по себе, но и потому, что благодаря им мы понимаем, как была устроена жизнь людей сотни и тысячи лет назад.

В июле и августе Северо-Западная археологическая экспедиция при поддержке студенческого археологического отряда «Хронос» проводила подводные и наземные исследования поселений каменного века. В торфянике изучали остатки деревянного дома столбовой конструкции пятого тысячелетия до н.э., были зафиксированы многочисленные архитектурные детали. В нём самом и рядом с ним обнаружены весла и их фрагменты, деревянная утварь, костяные и кремневые орудия и многочисленные фрагменты глиняной посуды. Самый яркий из них – кубок с изображением змеи.

Под водой археологи «раскапывают» свайное поселение третьего тысячелетия до н.э. «Среди находок, сделанных при раскопках свайного дома, особое место занимают янтарные украшения, которые изготавливались мастерами в юго-восточной Прибалтике и попали на территорию нынешней Смоленской области, вероятно, в результате торговых операций», – пояснил «Фонтанке» начальник экспедиции, старший научный сотрудник, главный хранитель Отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа Андрей Мазуркевич.

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Во время работы экспедиции при поддержке фонда «История Отечества» был проведен пятый полевой семинар «Подводные и торфяниковые памятники неолита Северо-Запада России: палеогегография, хронология и методика исследования культурных слоев» для российских студентов, а также студентов университета города Берн и Варшавского университета.