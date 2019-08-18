СК показал видео из салона самолёта на кукурузном поле

В ответ на слухи о мародёрстве Следственный комитет России в своём Facebook 17 августа опубликовал видеозапись из салона самолёта A321, совершившего вынужденную посадку на кукурузном поле в Подмосковье.

Сообщения о пропаже ремней, спасжилетов и аварийного оборудования появились на некоторых телеграм-каналах. В ответ Московское межрегиональное следственное управление на транспорте выложило запись, на которой видно, что всё на месте, и заявило, что «опровергает появившуюся в СМИ информацию о фактах мародёрства на месте жёсткой посадки воздушного судна, следовавшего рейсом «Москва – Симферополь».

Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления исключено, подчёркивается в сообщении. На месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе в салоне, сотрудники полиции обеспечивают сохранность конструкции судна и его элементов.