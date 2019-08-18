Происшествия
СК показал видео из салона самолёта на кукурузном поле
В ответ на слухи о мародёрстве Следственный комитет России в своём Facebook 17 августа опубликовал видеозапись из салона самолёта A321, совершившего вынужденную посадку на кукурузном поле в Подмосковье.
Сообщения о пропаже ремней, спасжилетов и аварийного оборудования появились на некоторых телеграм-каналах. В ответ Московское межрегиональное следственное управление на транспорте выложило запись, на которой видно, что всё на месте, и заявило, что «опровергает появившуюся в СМИ информацию о фактах мародёрства на месте жёсткой посадки воздушного судна, следовавшего рейсом «Москва – Симферополь».
Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления исключено, подчёркивается в сообщении. На месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе в салоне, сотрудники полиции обеспечивают сохранность конструкции судна и его элементов.
Справка:
Рейс U6178, направлявшийся из Москвы в Симферополь сел вне взлетно-посадочной полосы из-за столкновения со стаями чаек и отказа обоих двигателей. На борту самолета было 226 пассажиров и 7 членов летного экипажа, никто не погиб. 16 августа президент Владимир Путин присвоил летчикам, посадившим самолет – Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, – звания Героев России. Оба – выпускники Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.