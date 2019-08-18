На Парашютной легковушки прижались, а между ними влез светофор. Дети целы

Лёгкими повреждениями отделались участники аварии, произошедшей вечером 17 августа на Парашютной улице, у пересечения с дорогой в Каменку. В обеих машинах, как говорят, было по ребёнку.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», столкнулись ВАЗ-2115 и Citroen DS4, «жертвой» пал столб, во избежание пожара машины залили пеной. По словам очевидцев, маленький ребёнок находился в «Ситроене», а из «Лады» вылезла девочка лет 9.

«В «Ситроене» был мой ребёнок 2 лет и мой муж. Меня там не было. Приехала уже после аварии, – рассказывает в комментариях Ирина. – В «пятнашке» была куча людей. Машина только куплена. Не переоформлена и страховка от старого водителя. Не пропустил на наш светофор и чуть не убил моего мужа, и ребёнка, и велосипедиста. Парня-водителя увезли с трясущимися руками».

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У малыша, по словам Ирины, синяк от ремней безопасности, а у мужа «ушиб ноги и, похоже, сотряс». Его тоже увезли – на медосвидетельствование.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.