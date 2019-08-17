На Вологодчине жители грозятся бойкотом выборов, если кабаны не перестанут поедать их урожай

Жители Бабаевского поселения Вологодской области страдают от нашествия прожорливых кабанов. Им страшно и, в перспективе, голодно.

О бедах жителей нескольких деревень неподалёку от границы с Ленинградской областью 17 августа пишет издание 47News. Местные жители с тем же упорством, какое проявляют кабаны, жалуются властям, и если в ближайшее время пожиратели картошки не падут под пулями, обещают даже дружно не ходить на выборы. А их около 400 человек. Предлагали писать жалобы и на имя Путина, но проявились скептики, которых покинула вера в силу президента.

Впрочем, шансы у местных кандидатов быть избранными все же есть – до 19 августа профильный департамент регионального правительства пообещал вопрос решить.

Разгул стада связывают с интересами организации «Общество охотников и рыболовов ветеранов МВД». Несколько лет назад они арендовали там охотничьи угодья, якобы завезли кабанов, но вскоре перестали их прикармливать. Стадо пошло в огороды.

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Соучредитель охотхозяйства ветеранов МВД Константин Любомудров в разговоре с 47News отметил, что кабаны на этой территории были всегда, и нежданные гости здесь – люди. Решить вопрос может простой забор, ставить который он посоветовал местным властям.

Жители намекают, что забор не спасёт: кабаны к ним приходят «размером с джип». Некоторые в отчаянии готовы к худшему. На отдельных участках свиньи пожрали весь урожай картошки, и теперь есть нечего людям, уничтожены все запасы на зиму. «Как жить теперь, не знаю. Хоть живьем в гроб ложись», – страдают местные.